Waldbrände in Kalifornien: Am Hochzeitstag verlor Gottschalk seine Villa

Die verheerenden Waldbrände, die sich in Teilen des US-Bundesstaats Kaliforniens unkontrolliert ausbreiten, greifen auf die Villen vieler Prominenten über. Auch Thomas Gottschalk und seine Nachbarin Miley Cyrus verloren ihr Heim.

Thomas Gottschalk (68) war deutlich schockiert, nachdem seine Villa in Malibu von einer Feuerwalze zerstört worden ist. "Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen", sagte Gottschalk. "Ich hatte das Gedicht ,Der Panther' in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind." Der 68-Jährige hatte am Sonntag bestätigt, dass sein Anwesen in Flammen aufgegangen ist. Er habe in Deutschland gerade eine Benefiz-Gala für Kinder moderiert, als er es erfahren habe, sagte Gottschalk. Alles sei zerstört worden, seine Frau habe nur die Katzen retten können.

Den 42. Hochzeitstag hatte sich das Ehepaar Gottschalk anders vorgestellt. Der Entertainer nimmt das mit Galgenhumor. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein." Gottschalk ist seit 1990 im US-Bundesstaat Kalifornien ansässig, wo derzeit schwere Waldbrände toben.



Miley Cyrus: Mein Haus steht nicht mehr

Auch US-Sängerin Miley Cyrus (25), eine unmittelbare Nachbarin von Thomas Gottschalk, hat ihr Haus verloren. "Mein Haus steht nicht mehr, aber die Erinnerungen bleiben, die ich mit Familie und Freunden geteilt habe", schrieb sie Montagfrüh auf Twitter. Trotz des materiellen Verlustes sieht sie sich als "eine der Glücklichen": "Meine Tiere und DIE LIEBE MEINES LEBENS haben es sicher herausgeschafft & das ist alles, was im Moment zählt." Die Sängerin dankte der Feuerwehr und Polizei.

Die 25-Jährige beendete mit ihren Tweets eine mehrmonatige Auszeit von den sozialen Medien. Cyrus Haus grenzte an das Anwesen von Thomas Gottschalk. Der hatte vor zweieinhalb Jahren sein Gästehaus an die Sängerin verkauft. Cyrus Freund, der australische Schauspieler Liam Hemsworth (28), hat ein Anwesen direkt daneben. Ob es auch von den Flammen zerstört wurde, war zunächst unklar.



Gerard Butler vor den Trümmern seiner Villa

US-Schauspieler Gerard Butler (48) hat ebenfalls sein Haus durch die Brände verloren, die im US-Bundesstaat Kalifornien wüten. "Nach der Evakuierung zurück an meinem Haus", schrieb er am Sonntag auf Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Foto, das ihn vor qualmenden Trümmern zeigt. Zu erkennen sind darauf Reste einer Hauskonstruktion und ein Autowrack. Das sei eine "herzzerreißende Zeit in ganz Kalifornien", so der Schauspieler, der gerade in dem U-Boot-Thriller "Hunter Killer" in den Kinos zu sehen ist. Butler dankte den Feuerwehrleuten und rief seine Anhänger dazu auf, diese zu unterstützen.

"Wir haben unser Haus verloren", schrieb "Doctor Strange"-Regisseur Scott Derrickson bereits am Freitag auf Twitter, aber er sei mit seiner Familie dem "Inferno" entkommen. Am Sonntag postete er ein Foto von wenigen Habseligkeiten, die er in der Asche "völlig intakt" vorgefunden habe, darunter eine Pflanzenschale, ein Plastikspielzeug und ein verrußtes Glas.

Seine beiden Söhne treffe der Verlust ihrer Sachen schwerer, schrieb Derrickson bei dem Kurznachrichtendienst. Der deutsche Regisseur Wim Wenders, ein Freund der Familie, habe seinem 15-jährigen Sohn Trost zugesprochen: "Halte an deinen Erinnerungen fest; die kann niemand verbrennen."

Auch Sänger Robin Thicke und der kanadische Rocker Neil Young schrieben in sozialen Medien über den Verlust ihrer Häuser. Andere teilten dagegen erleichtert mit, dass sie von den Flammen verschont wurden. "Wir hatten sehr, sehr viel Glück", freute sich die TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner am Sonntag in einem Video auf Instagram. Die Hügel um sie herum seien alle schwarz verbrannt, doch ihr Haus in Malibu stehe noch, inmitten der Zerstörung.

Spendenaufruf von Kim Kardashian

Viele Prominente haben in dem Küstenort und in dem angrenzenden Hügelland

teure Villen. Stars wie die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga, der Regisseur und Oscar-Preisträger Guillermo del Toro und TV-Star Kim Kardashian waren von den Räumungen betroffen. Lady Gaga sprach den Feuerwehrleuten, Polizisten und Helfern ein großes Dankeschön aus. "Ihr seid wahre Helden", schrieb der Star auf Twitter. Kim Kardashian rief über den Kurznachrichtendienst zu Spenden für Feuerwehrorganisationen auf.

