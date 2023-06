Waldbrände in Kanada beeinträchtigen Drittel der Amerikaner

Anhaltende Waldbrände in Kanada beeinträchtigen fast ein Drittel aller Amerikaner. Behörden forderten am Donnerstag über 100 Millionen US-Bürger auf, Aktivitäten im Freien einzuschränken und eine Maske zu tragen, wenn sie an einer Lungen- oder Atemwegserkrankung leiden. Kindern und älteren Menschen wird geraten, anstrengende Aktivitäten zu verkürzen oder zu vermeiden.

Die Rauchschwaden der kanadischen Waldbrände ziehen nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes von Wisconsin und Nord-Illinois über Michigan bis nach New York und an die Ostküste. Dort gelten bis Mitternacht (Ortszeit) Warnungen vor schlechter Luftqualität. In den großen Städten wie New York, Chicago und Philadelphia kann der Himmel den ganzen Tag über diesig sein, teilweise liegt Brandgeruch in der Luft. "Treffen Sie am Donnerstag Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie unter gesundheitlichen Problemen leiden, einschließlich Atemwegserkrankungen wie Asthma, sollten Sie sich weniger im Freien aufhalten", twitterte der Bürgermeister von New York City, Eric Adams.

Kanada kämpft mit den schwersten je registrierten Waldbränden. Eine Waldfläche von acht Millionen Hektar ist bereits abgebrannt. Am Mittwoch zählten die Feuerwehren 477 Brände. Die Hälfte davon galt als außer Kontrolle geraten.