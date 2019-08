Waldbrände in Sibirien haben sich stabilisiert

Die Lage in den sibirischen Waldbrandgebieten hat sich nach Einschätzung der russischen Behörden stabilisiert. Er hoffe, dass nach dem schwierigen Sommer die Brandgefahr nun ein Ende habe, sagte der Leiter der obersten Forstbehörde, Michail Klinow, einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung zufolge in Moskau. Die Waldbrandsaison könne aber noch nicht für beendet erklärt werden.

SN/APA (AFP)/EKATERINA ANISIMOVA Die Waldbrandsaison ist trotzdem noch nicht vorbei