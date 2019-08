Waldbrand auf Gran Canaria schwächte sich leicht ab

Der verheerende Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria hat sich nach Behördenangaben leicht abgeschwächt. "An diesem Morgen gibt es gute Nachrichten", teilte der Präsident der Kanarischen Inseln, Angel Victor Torres, am Dienstag auf Twitter mit. "Das Feuer verliert an Potenzial", so der Politiker.

SN/APA (AFP)/DESIREE MARTIN Löschflugzeuge und Hubschrauber kämpfen weiter gegen die Flammen