Waldbrand bei Berlin: Munitionsfund erschwerte Löscharbeiten

Bei der Bekämpfung des Waldbrandes südwestlich von Berlin hat der Fund zweier Panzergranaten die Löscharbeiten erschwert. Ein Panzer der Bundeswehr hatte in der Nacht auf Sonntag das Kriegsmaterial in der Nähe von Potsdam freigelegt, wie ein Sprecher der Einsatzleitung am Sonntag sagte.

SN/APA (dpa)/Christoph Soeder Das Feuer tobt seit Donnerstag