Waldbrand im Südwesten Frankreich zerstörte etliche Häuser

Bei einem heftigen Waldbrand in der Urlaubsregion rund um den französischen Badeort Biarritz sind rund 165 Hektar Wald und mehrere Häuser zerstört worden. Das Feuer brach am Donnerstagabend in einem Kiefernwald im Städtedreieck Biarritz, Anglet und Bayonne nahe der Grenze zu Spanien aus.

SN/APA (AFP)/GAIZKA IROZ Mehrere Häuser wurden durch die Flammen beschädigt