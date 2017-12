Waldbrand in Kalifornien fast vollständig unter Kontrolle

Der größte Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats Kalifornien ist fast unter Kontrolle. Das sogenannte Thomas-Feuer sei zu 91 Prozent eingedämmt, teilte die US-Waldbehörde am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Taktik sei nun, "zu patrouillieren, aufzuräumen und das zu halten, was wir erreicht haben", sagte Einsatzleiter Alex McBath. Derzeit kämpften 665 Feuerwehrleute gegen die Flammen.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Regen wird in nächster Zeit nicht erwartet