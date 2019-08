Waran-Attacke brachte australisches Paar ins Krankenhaus

Bei einer Waran-Attacke in Australien ist ein älteres Paar verletzt worden. Die Riesenechse griff im Bundesstaat Queensland zunächst den Hund des Paares an, wie eine Sprecherin der Rettungskräfte am Freitag sagte. Als der Mann und die Frau ihr Haustier retten wollten, wurden sie von dem Waran gekratzt und gebissen.

Der über 70 Jahre alte Mann erlitt "schwere Verletzungen" an Armen und Beinen, wie die Sprecherin sagte. Er musste in eine Klinik geflogen werden. Die Frau kam mit einer Fußverletzung ins Krankenhaus. "Die Patienten hatten Glück, dass sie nicht noch schwerer verletzt wurden", sagte die Sprecherin. "Warane können ziemlich wild sein." Weniger Glück hatte der Hund des Paares: Er überlebte den Angriff laut dem Sender ABC nicht. Warane können zwei Meter groß werden, auch wenn die meisten Arten deutlich kleiner sind. Sie haben scharfe Zähne und Krallen. Waran-Attacken gegen Menschen sind in Australien selten. Quelle: Apa/Ag.