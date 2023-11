Warnung vor Eruption auf Island in kommenden Tagen

Der Wetterdienst in Island hält einen Ausbruch von flüssigem Gestein aus dem seit Wochen aktiven Magma-Tunnel im Südwesten des Landes in den kommenden Tage für wahrscheinlich. Ein solches Szenario sei am ehesten anzunehmen, sagte die Leiterin der Vulkanismusabteilung beim Wetterdienst, Kristín Jónsdóttir, am Freitag dem Sender RUV. Der Geophysiker Benedikt Ófeigsson sagte, es gebe deutliche Anzeichen dafür, dass sich der Magma-Tunnel unter der Halbinsel Reykjanes ausdehne.

BILD: SN/APA/AFP/HALLDOR KOLBEINS Etwa 1.000 Erdbeben am Freitag