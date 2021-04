Warum Champagne seinen Namen nicht mehr auf Flaschen schreiben darf

Champagner - so heißt französischer Schaumwein. Der ist nicht nur teuer, sondern auch weltberühmt. Was das mit einem kleinen Schweizer Dorf zu tun hat? Viel, wenn es um Namensrechte geht.

Das kleine Schweizer Dorf Champagne darf nicht mehr "Gemeinde Champagne" auf die dort produzierten Weine schreiben. Das entschied das Verfassungsgericht des Kantons Waadt zugunsten des französischen Wirtschaftsverbands der Champagner-Produzenten. Die Schaffung einer geschützten Herkunftsbezeichnung (AOC) durch die Kantonsbehörden verstoße gegen bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Das Dorf hatte erst im Jänner nach langem Streit das Recht erhalten, seinen Namen auf seine Produkte zu schreiben. Die Kantonsbehörden sahen keine Verwechslungsgefahr zwischen Weißweinen aus den 28 Hektar Weinbergen beim Neuenburgersee in der Westschweiz mit dem bekannten Schaumwein. Jetzt bekam der Interessenverband der Champagner-Hersteller (34.000 Hektar) aber mit seiner Klage Recht.

Weniger Umsatz mit teurem Sprudel durch Corona

Dort dürfte man auch aus einem anderen Grund wenig Nerven für unliebsame Konkurrenz haben: Die Verkaufszahlen von Champagner gingen von 297,5 Mio. Flaschen im Jahr 2019 auf 245 Mio. Flaschen im Jahr 2020 zurück. Das bedeutet ein Minus von 18 Prozent, wie das das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) bekannt gab. Der Rückgang ist damit groß, aber nicht so gravierend wie noch Mitte 2020 erwartet, als man angesichts der Reisebeschränkungen und Schließungen der Gastronomie mit etwa einem Drittel weniger Nachfrage rechnete.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit dürfte die Nachfrage der Franzosen für den Heimkonsum enorm gewesen sein. Der Absatz über Supermärkte und Weinhändler lief sehr gut.

Dennoch, ein Rückgang von 20 Prozent auf dem Inlandsmarkt ist für die Hälfte des Gesamtrückgangs verantwortlich (mehr als 26 Mio. Flaschen).

Wertmäßig wird ein ähnlich hohes Minus erwartet - ein Umsatzrückgang von insgesamt einer Milliarde Euro. Nicht nur in Frankreich, auch in den wichtigsten Exportländern USA und Großbritannien fiel der Umsatz um 20 Prozent, so das CIVC, in Japan sogar um 28 Prozent. In Australien hingegen seien die Verkaufszahlen um 14 Prozent gestiegen, auch die Widerstandsfähigkeit der traditionellen kontinentaleuropäischen Märkte wie Belgien (-5%), Deutschland (-15%) und die Schweiz (-9%) milderte den Einbruch. Insgesamt beträgt der Rückgang auf den Exportmärkten 16 Prozent.