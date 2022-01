Warum die Queen ihren Lieblingssohn degradierte

Dem britischen Prinzen Andrew droht in den USA ein Zivilprozess um Missbrauchsvorwürfe. Das Königshaus will sich dem Skandal entziehen. Für den Sohn der Queen hat das drastische Folgen.

Es ist eine Entscheidung, die viele Briten für überfällig hielten. Angesichts des drohenden Missbrauchsprozesses wegen einer Zivilklage durch Virginia Giuffre in den USA distanzierte sich das Königshaus von Prinz Andrew. Die Amerikanerin verklagt ihn auf Schadenersatz und wirft ihm vor, sie misshandelt zu haben, drei Mal auf den Anwesen des mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein - in London, New York und auf den Jungferninseln.

Der 61-jährige angebliche Lieblingssohn der Queen verliert nun seine militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. ...