Warum im Herbst die Blätter bunt werden

Mit dem Herbst sind auch die Blätter wieder bunt geworden. Der Weg von grün zu farbig ist ein von der Natur ausgeklügelter Prozess mit vielen Feinheiten.

In diesen Tagen haben viele Bäume ein großes Problem: Die dunkle und kalte Jahreszeit beginnt. Die Sonnenstrahlen verlieren zunehmend an Kraft und so lohnt sich die Photosynthese immer weniger. Mehr noch: Die Bäume drohen nicht nur zu erfrieren, sondern auch noch zu verdursten. Eine große Buche etwa kann am Tag durchaus 400 Liter Wasser verlieren, einzig und allein aufgrund der Verdunstung über die Blätter. Normalerweise ist das kein Problem, schließlich wird immer wieder neues Wasser mithilfe der Wurzeln nachgetankt.

Durch den Bodenfrost können Bäume kein zusätzliches Wasser aufnehmen

Nicht so im Winter: Bei Bodenfrost kann der Baum kein zusätzliches Wasser mehr aufnehmen. Da aber, entsprechende Lufttemperatur vorausgesetzt, die Verdunstung über die Blätter weiter vor sich geht, trocknet der Baum förmlich aus, er verdurstet. Noch schlimmer wird es, wenn nicht nur der Boden, sondern auch die Umgebungstemperatur unter 0 Grad Celsius fällt. Nun sind auch die Blätter akut vom Erfrieren bedroht. Erstarrt nämlich das Wasser in ihnen zu Eis, sprengt das sich ausdehnende Volumen die Zellwände und zerreißt das Blatt im wahrsten Sinne des Wortes in Stücke.

Der Baum muss vor Abwurf der Blätter hart "arbeiten"

Für viele Bäume ist es also sehr viel attraktiver, einfach eine Ruhepause einzulegen und auf die nächsten richtig warmen gleißenden Sonnenstrahlen im folgenden Frühjahr zu warten.

Da die Blätter dabei mehr schaden als nützen, müssen sie entsorgt werden. Praktisch dabei: Vor dem Abwurf können noch eventuell vorhandene Schadstoffe in die Blätter transportiert und gleich mit weggeworfen werden. Allerdings ist das Ganze nicht so einfach, wie es sich anhört. Das Laub vergammelt nicht einfach irgendwie automatisch, ganz im Gegenteil muss der Baum viel Energie aufwenden, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Blätter werden nicht so, wie sie sind, abgeworfen, denn in ihnen befinden sich ja noch wertvolle Inhaltsstoffe, wie Stickstoffe oder Phosphorverbindungen, die der Baum in der nächsten Wachstumsphase im Frühjahr wieder sehr gut gebrauchen kann: Diese einfach wegzuwerfen wäre eine Verschwendung, die sich die Natur nicht erlaubt.

Der Baum nimmt sich die wichtigen Nährstoffe aus den Blättern, bevor er sie abwirft

Wichtige Pflanzensäfte werden also in den Stamm und auch in die Wurzeln transportiert, um sie dort bis zum nächsten Frühling zu lagern. Die bei diesem Prozess entstehenden schönen bunten Farben des Herbstlaubs sind nur eine Art Nebenwirkung beim Abbau des grünen Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll. Dieser wird nämlich zu einem farblosen Stoff mit der recht prosaischen Bezeichnung NCC für Nonfluorescent Chlorophyll Catabolite umgebaut.

Grüner Pflanzenfarbstoff Chlorophyll wird abgebaut

Da das Grün des Chlorophylls nun aber in den Blättern fehlt, kommen andere Farbstoffe besser zur Geltung, die zuvor von diesem überdeckt wurden. Die gelb-orangen Carotinoide etwa, die auch für die Färbung der Karotten verantwortlich sind, dominieren nun die Blattfarbe. Andere Farbstoffe hingegen werden eigens im Herbst produziert, wie die Anthocyane beispielsweise, die auch schon Brombeeren und Auberginen rot-violett färben.

Nachdem die wichtigen Inhaltsstoffe der Blätter abtransportiert sind, könnte der Baum das Blatt nun eigentlich abwerfen. Das Problem: An der dabei entstehenden "Wunde" könnten Pilze oder Bakterien eindringen und dem Baum schaden. Die Lösung ist überaus praktisch: An der Schnittstelle zwischen Blattstängel und Ast bildet sich langsam eine korkartige Trennschicht heraus, die dem Blatt nach und nach die Versorgungsadern unterbricht. Nach dem Abtransport der noch brauchbaren Stoffe kann nun weder Wasser nachströmen, noch können Schädlinge hier eindringen. Die Stelle ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes fachgerecht versiegelt.

Das alles kann unter Umständen sehr schnell gehen: In nur einer Woche kann ein sommergrüner Baum das Chlorophyll abbauen und sich so auf den Winter vorbereiten. Ein warmer sonniger Spätsommer verzögert diesen Prozess allerdings und beschert uns einen schönen langen und bunten Herbst. In einigen Teilen der Welt gilt gerade diese Zeit als die schönste im Jahr. In Kanada nennt man sie "Indian Summer" und in Lappland "Rus-ka(-Aika)".

Christian Satorius

Quelle: SN