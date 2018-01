Warum Papier nicht besser als Plastik ist

Zur Herstellung von Papiersäcken braucht man sehr viel Wasser, Chemikalien und Energie. Besser wäre es, bei Tragtaschen auf eine andere Lösung zu setzen.

Umweltfreundliche Produkte sind beliebt. Beschreibungen wie ökologisch und biologisch geben Verbrauchern ein gutes Gefühl. In Zeiten, in denen Land und Meer unter riesigen Mengen Müll leiden, rücken Verpackungen in den Fokus. Immer mehr Unternehmen werben mit angeblich umweltfreundlichem Bioplastik, kompostierbaren Behältern oder Papiersackerln.