Was wäre ein Leben ohne Katzen?

Vermutlich ziemlich fad. Katzen gehören zu unseren Lieblingshaustieren. Nicht nur weil sie 1500 Mal pro Minute schnurren und so herrlich eigensinnig sind. Der 8. August ist ihnen gewidmet.

Allein in Österreichs Haushalten leben rund zwei Millionen Katzen. Und die meisten haben ein sehr angenehmes Leben: Sie haben Personal, das ihnen ihr Essen serviert, sie schlafen den Großteil des Tages - 13 bis 16 Stunden täglich. Durchschnittlich verbringen sie noch weitere zwei bis drei Stunden damit, sich zu reinigen. Nur gut, dass sie dafür kein Badezimmer brauchen. Der Mensch müsste sich auf jeden Fall hinten anstellen. Denn, so würden Katzen sagen, wenn sie reden könnten: Er ist ja nur geduldeter Untermieter.

Zur Vorbereitung auf den internationalen Tag der Katze, der am Samstag stattfindet, hat der österreichische Tierschutzverein Fakten zu den Samtpfoten gesammelt: Sie schnurren 1500 Mal pro Minute - umgerechnet auf ein Katzenleben sind das 10.950 Stunden. Sie haben 50 bis 53 Rückenwirbel - Menschen haben 33 bis 34. Auch die Ohren der Vierbeiner sind mit mehr als 30 Muskeln deutlich beweglicher als jene der Menschen mit sechs. Aufgrund der Ausrichtung ihrer Krallen können Katzen übrigens nicht kopfüber von einem Baum herunterklettern, sondern müssen auf dieselbe Weise hinunter wie hinauf: mit dem Gesicht nach oben. Wer an Experimenten interessiert ist, kann auch einmal UV-Licht auf Katzenurin richten, dieser leuchtet dann gelb oder grün.

SN/AFP Die Schmuggelkatze wurde in einem Gefängnis in Sri Lanka ertappt, doch dann gelang ihr die Flucht.

Katzen schaffen es auch immer wieder in die Medien, zuletzt sogar als Drogenschmuggler: Vergangenes Wochenende war eine Katze auf Sri Lanka dabei ertappt worden, wie sie mit einem verdächtigen Päckchen in ein Gefängnis lief. Polizisten fanden darin Heroin, SIM-Karten und einen Memory-Chip für Handys. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatten Mitarbeiter des Gefängnisses in der Hauptstadt Colombo die Katze in einen Raum gesperrt - aber von dort sei ihr die Flucht gelungen. Nun wollen Ermittler herausfinden, ob das Tier schon früher Drogen und andere Dinge geschmuggelt hatte. Sie sichteten dafür auch Aufnahmen von Überwachungskameras.

Seit dem Jahr 2011 lebt Kater Larry in der Downing Street Number 10 in London. Dabei handelt es sich zwar nicht um den Buckingham-Palast, aber um die Amtswohnung des britischen Premierministers. Unter David Cameron traf der Kater sogar den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Derzeit gehört er zum Team von Boris Johnson, jagt Mäuse und kommentiert auf einem satirischen Twitter-Account mit fast 400.000 Followern das politische Geschehen. Es gibt auch jede Menge Katzenvideos. Übrigens: Auch Winston Churchill hatte in den 1940er-Jahren schon einen sogenannten Chief Mouser - Nelson.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Kater Larry kann eine exklusive Adresse in London vorweisen.

Die Katze mit dem grantigen Blick - Grumpy Cat - war eine der berühmtesten ihrer Art im Internet. Tatsächlich hieß sie Tardar Sauce. Doch die heruntergezogenen Mundwinkel und der mürrische (Englisch: Grumpy) Blick machten sie im Jahr 2012 zur Grumpy Cat. Schuld daran ist ein genetisch bedingter kleiner Unterbiss, genannt "feliner Kleinwuchs". Und da Legenden nie sterben, ist die Samtpfote auch nach ihrem Tod weiterhin ein Star - mit mehr als 2,5 Millionen Fans auf Instagram.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene 2015: Der Modedesigner Karl Lagerfeld steht bei der Vernissage «Corsa Karl und Choupette» für seinen Fotokalender im Palazzo Italia an einer Zeichnung seiner Birma-Katze. Für den Kalender hatte Lagerfeld seine Choupette an und in einem Opel fotografiert. Lagerfeld verstarb drei Jahre später.

Jahrelang war Choupette die Muse des Modedesigners Karl Lagerfeld. Wo er war, war auch sie. Die Birma-Katze warb für Autos und eine japanische Make-up-Kollektion, twitterte und führte ein ganz normales Luxusleben. Nach dem Tod des Modeschöpfers entbrannte ein Erbstreit um Choupette. Es soll um Millionen gegangen sein.

Er war ehrlich, neutral und hat nie die Steuern erhöht. Im Dorf Talkeetna im US-Bundesstaat Alaska war der Kater Stubbs rund 20 Jahre als Bürgermeister im Amt. 1997 ließ sich für die Position nämlich kein menschlicher Amtsträger finden und so schrieb die Mehrheit den Namen des Vierbeiners auf den Wahlzettel. Fortan regierte das tierische Oberhaupt. Bis zu seinem Tod im Jahr 2017.

Anfang der 2010er-Jahre waren sie plötzlich da: junge Männer mit sorgfältig zurechtgestutzten Oberlippenbärten, sogenannte Hipster. Doch auch in der Tierwelt scheint sich der Trend zu etablieren. Vorreiter dabei ist Hamilton, der Hipster-Kater, mit seinem weißen Schnurrbart. Seine etwa 800.000 Social-Media-Fans bekommen täglich neue Fotos des Tiers zu sehen - der Schnauzer dabei immer perfekt in Szene gesetzt.

Quelle: SN-Ham, Dpa