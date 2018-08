Der Erste Weltkrieg hätte auch anders ausgehen können. Der Zerfall des Habsburgerreiches und der Aufstieg Hitlers wären womöglich unterblieben.

Vor hundert Jahren, im Spätsommer 1918, macht sich in Österreich keiner mehr Hoffnungen: Der Krieg ist verloren, die österreichisch-ungarische Armee befindet sich in Auflösung, ebenso wie das deutsche Heer. Die Nationalitäten des Vielvölkerreichs sagen sich los, die alte Habsburgermonarchie ist am Ende.