Was war das Blödeste, das Sie in Ihrer Jugend gemacht haben?

Jeder muss durch, aber vieles aus dieser Lebensphase wollen wir später lieber vergessen: Die SN widmen sich im "Wochenende"-Magazin der Pubertät. Erzählen Sie uns Erlebnisse aus Ihrer Jugend. Die besten Einsendungen schaffen es in den Artikel.

Jeder kennt diese Momente, in denen man im Erdboden versinken will. In der Pubertät gibt es davon besonders viele. Sei es der nächtliche Ausflug mit Vaters Auto, der mit einer Delle endete. Das Piercing, das Sie ewig bereut haben oder das "Arschgeweih", das Ihnen heute noch den Strandurlaub verdirbt. Vielleicht haben Sie jemandem auch einen üblen Streich gespielt? Welches Erlebnis würden Sie am liebsten rückgängig machen, was ist Ihnen so richtig peinlich? Schreiben Sie uns!

Erzählen Sie uns Ihr peinlichstes Jugend-Erlebnis per Mail an wochenende@sn.at. Die Einsendungen werden anonym veröffentlicht.

