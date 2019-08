Waschbär aus Abwassergitter in den USA gerettet

Ein Waschbär in der Bredouille entzückt derzeit die Internet-Nutzer: Das Tier war nach einem Ausflug in einen Abwasserkanal in Newton im US-Bundesstaat Massachussetts in einem Gitter steckengeblieben und musste von der Feuerwehr gerettet werden. "Er steckte eine Weile fest, aber wir freuen uns, mitteilen zu können, dass er frei ist", schrieb die örtliche Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter.

SN/APA (AFP/Newton Fire Department) Ein Waschbär in Not wurde befreit