Wegen Sturm noch tagelang Hochwasserrisiko in Großbritannien

Das Hochwasser-Risiko in Großbritannien wird nach Experten-Ansicht noch Tage bestehen bleiben. Mehr als 1.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen, auch am Montag waren zahlreiche Straßen und Bahnstrecken gesperrt. Sturm "Dennis" hatte am Wochenende enorme Regenmengen mitgebracht. In einigen Regionen regnete es an einem Tag so viel wie sonst im Monatsdurchschnitt.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Sturm "Dennis" brachte am Wochenende enorme Regenmengen mit