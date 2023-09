Wegen vieler Katastrophen: EU-Hilfsfonds erschöpft

Angesichts zunehmender Unwetter mit teils verheerenden Folgen schlägt die EU-Kommission Alarm. Die zur Verfügung stehenden Mittel für Hilfsmaßnahmen in Katastrophengebieten reichten nicht mehr aus, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag. Allein im Juli und August sei der EU-Katastrophen-Mechanismus zwölf Mal aktiviert worden wegen Waldbränden, Überflutungen und auch Notfällen in der Ukraine, erklärte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic.

