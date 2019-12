Weihnachten bei den Royals unter schlechtem Stern: Prinz Philip musste ins Krankenhaus

Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, wurde am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert. Es soll sich um eine Vorsichtsmaßnahme handeln. Ob er die Feiertage mit seiner Familie verbringen kann, ist bislang ungewiss.

Der 98-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. sei am Freitag "vorsorglich" wegen Vorerkrankungen aus der ostenglischen Grafschaft Norfolk ins Edward-VII.-Krankenhaus in London gebracht worden, teilte der Buckingham-Palast mit. Es handle sich um eine "Vorsichtsmaßnahme auf Anraten der Ärzte seiner königlichen Majestät". Philip werde wohl ein paar Tage im Krankenhaus bleiben.

Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, die Einlieferung ins Krankenhaus sei geplant gewesen. Ein Krankenwagen sei nicht zum Einsatz gekommen.

Philip hatte sich in Norfolk aufgehalten, weil die königliche Familie das Weihnachtsfest traditionell auf ihrem Landsitz Sandringham feiert. Nun verpasste er allerdings seine Ehefrau: Die Queen machte sich erst am Freitag auf den Weg nach Sandringham, nachdem sie am Tag zuvor vor dem neu gewählten Parlament in London ihre Thronrede gehalten hatte.

Elizabeth erreichte Sandringham von London im ersten Wagen eines ganz normalen Passagierzugs. Sie will mindestens bis zum Jahrestag ihrer Thronbesteigung Anfang Februar auf dem viktorianischen Anwesen bleiben.

SN/AP Am Freitag wurde Prinz Philip ins Edward-VII.-Krankenhaus gebracht.

Prinz Philip musste in den vergangenen Jahren wegen verschiedener Beschwerden häufiger ins Krankenhaus. 2011 wurde ihm ein Stent am Herzen gelegt, im Jahr darauf erkrankte er an einer Blasenentzündung. Im Juni 2017 wurde Philip wegen einer Infektion behandelt. Zwei Monate später zog er sich offiziell aus dem öffentlichen Leben zurück. Im April wurde dem Prinzen ein neues Hüftgelenk eingesetzt.

Royale Weihnachten auch ohne Meghan und Harry

Eigentlich läuft Weihnachten bei der Queen immer nach dem gleichen Muster ab. Bescherung ist bei den Royals traditionell am Heiligabend - nicht wie bei den Briten üblich am ersten Weihnachtsfeiertag. Möglichst die ganze Familienschar ist um die Monarchin auf ihrem Landsitz Sandringham versammelt und zeigt sich am Folgetag beim Kirchgang. Doch dieses Mal wird vieles anders sein. Da Prinz Philip einige Tage im Krankenhaus verweilen wird, ist nicht klar, ob er Weihnachten mit seiner Familie feiert. Die Queen reiste am Freitag per Zug nach Sandringham und hält angeblich an ihren Plänen fest.

Mindestens drei weitere Personen werden beim Weihnachtsfest fehlen: Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und ihr kleiner Sohn Archie. Sie wollen die Festtage mit Meghans Mutter Doria Ragland verbringen, die in den USA lebt. Die kleine Familie nimmt sich zugleich eine Auszeit von mehreren Wochen. Unklar ist, ob sie sich in den USA aufhält.

SN/APA/AFP/DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX/CHRIS ALLERTON/SUSSEXROYAL Auch sein Enkel Prinz Harry mit Ehefrau Meghan und Sohn Archie werden dem royalen Weihnachtsfest fernbleiben. Sie feiern mit Meghans Mutter (im Bild zu sehen-).

Quelle: SN/Apa/Dpa