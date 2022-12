Weihnachten in den Palästen

Im eigenen Schloss oder am anderen Ende der Welt: Die europäischen Royals haben zum Teil recht unterschiedliche Weihnachtstraditionen - doch nicht jedes Familienmitglied ist eingeladen.

Warum die britischen Royals schon am 24. Dezember Bescherung haben und welche Familie ein Geheimnis um ihre Weihnachtspläne macht - ein Blick in einige europäische Paläste:

In Großbritannien wird mit König Charles III. eine lange Tradition wiederbelebt: In diesem Jahr wird die engste Familie die Feiertage auf dem Landsitz Sandringham in Ostengland verbringen. Die vergangenen zwei Jahre hatte Queen Elizabeth II. das Fest wegen Coronavorschriften alleine auf Schloss Windsor verbracht. Das erste Weihnachten ohne die im September verstorbene Königin kehren die Royals nun zurück. Zur Tradition gehört die Teilnahme am Gottesdienst in der Kirche St. Maria Magdalena am ersten Weihnachtstag. Es soll auch ein Mittagessen - Truthahn - mit Thronfolger Prinz William, seiner Frau Prinzessin Kate und ihren Kindern George, Charlotte und Louis geben. Wegen ihrer deutschen Wurzeln findet die Bescherung bei den Royals anders als bei ihren Untertanen bereits am Heiligen Abend statt. Zudem nutzt der König die Zeit für die Aufzeichnung seiner ersten Weihnachtsbotschaft.

Dänemark: Für Kronprinz Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary geht es nach Australien: Erstmals seit fünf Jahren reist das Paar mit den vier Kindern Christian, Isabella, Vincent und Josephine in Marys alte Heimat. Königin Margrethe II. bleibt ihrer Weihnachtstradition treu und verbringt die Festtage auf Schloss Marselisborg in Aarhus. Den Heiligen Abend verbringt sie mit ihrer Schwester Prinzessin Benedikte und Freunden in der Nähe auf der Halbinsel Djursland. Zu Silvester ist Margrethe in Kopenhagen, um auf Schloss Amalienborg ihre Neujahrsansprache zu verlesen. Die Rede ist Kult in Dänemark.

Schweden: Während einige Mitglieder des dänischen Königshauses über Weihnachten verreisen, feiern Mitglieder des schwedischen Königshauses vermutlich daheim: Die Familie werde Weihnachten und Silvester in privatem Rahmen feiern, teilte der Hof in Stockholm mit. König Carl XVI. Gustaf wird eine Ansprache halten.



Spanien: Auch in Spanien gehört die Weihnachtsansprache des Königs für viele zum festen Ritual. Die Royals verraten aber nie, wo und wie sie Weihnachten verbringen. Kronprinzessin Leonor (17), die ein Internat in Wales besucht, dürfte unter anderem mit Vater König Felipe VI., Mama Letizia, Schwester Sofía sowie ihrer Oma, Ex-Königin Sophia feiern. Obwohl es keine Mitteilung des Königshauses gibt, gilt als sicher, dass Opa Juan Carlos wieder nicht dabei sein wird - aufgrund verschiedener Skandale ist er seit Sommer 2020 in Abu Dhabi im Exil. Alle Ermittlungen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten gegen ihn wurden aber eingestellt.

Monaco: Im Vorjahr hatten der monegassische Fürst Albert II. und die Zwillinge Gabriella und Jacques Fürstin Charlène noch in einer Klinik außerhalb des Stadtstaats besucht. Die 44-Jährige erholte sich dort von Gesundheitsproblemen nach Monaten in ihrer Heimat Südafrika. Seit dem Frühjahr ist Charlène zurück. Die Feiertagspläne wurden nicht verraten.

Niederlande: Für die niederländische Königsfamilie ist Weihnachten eine der seltenen Gelegenheiten, bei der alle zusammen sind. Denn Prinzessin Alexia, zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, ist in einem Internat. Kronprinzessin Amalia studiert in Amsterdam. Nach Drohungen aus Kreisen des organisierten Verbrechens wohnt sie aber wieder im Palast. Wo die Familie die Feiertage verbringen wird, ist nicht bekannt. Normalerweise fliegt sie jedes zweite Jahr nach Argentinien zu Máximas Familie.



Norwegen: König Harald V. kann Weihnachten daheim verbringen. Er wurde am Mittwoch aus dem Spital entlassen, wo er zwei Tage wegen einer Infektion behandelt wurde. Der 85-Jährige werde es noch einige Tage ruhig angehen, teilte das Königshaus mit. Im Vorjahr feierten er und seine Frau Königin Sonja den Heiligen Abend mit der Familie ihres Sohnes Kronprinz Haakon.

Belgien: Die Königsfamilie lädt vor den Feiertagen zu einem Weihnachtskonzert als Dank für die Mitglieder des königlichen Haushalts. Die Veranstaltung wurde am Dienstag aufgezeichnet und ist am 25. Dezember im TV zu sehen. Berichten zufolge werden Königin Mathilde und König Philippe mit ihren Kindern Eléonore, Emmanuel, Gabriel und Elisabeth zu Hause Weihnachten feiern.