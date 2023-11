Weihnachtspulli und Werbung mit Herz

Die Briten lieben Weihnachten. Fester Bestandteil ist das Tragen eines Weihnachtspullis - der Christmas Jumper. Eine jüngere, aber nicht minder wichtige Tradition ist für die Briten die Weihnachtswerbung geworden. Supermarktketten und Kaufhäuser kämpfen mit teuer produzierten Clips um die Aufmerksamkeit ihrer Kundinnen und Kunden. In dieser Saison eroberte aber überraschend die Werbung eines Pubs in Nordirland die sozialen Medien. Darin wird ein älterer Mann gezeigt, der einsam durch die Straßen einer Stadt geht. Erst als er in ein weihnachtlich geschmücktes Pub einkehrt, wendet sich sein Tag zum Guten. Das Video endet mit dem Sprichwort: "Es gibt keine Fremden, nur Freunde, die man noch nicht getroffen hat." Die Briten teilten den Spot tausendfach. Una Burns, Managerin von Charlie's Bar in der nordirischen Stadt Enniskillen, sagte, dass sie eine Werbung machen wollte, die bei den Leuten Anklang findet. Die Reaktionen beschrieb sie als überwältigend.