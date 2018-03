Wein im Handgepäck hat ungeahnte Folgen

Zwei Flaschen Wein verdarben einem Pensionisten auf dem Frankfurter Flughafen seine Reise nach Thailand. Der 67-Jährige hatte den Wein als Gastgeschenk im Handgepäck verstaut. Da er damit nicht durch die Sicherheitskontrolle durfte, trank er ihn einfach aus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Am Gate ließ ihn die Fluggesellschaft dann nicht in den Flieger - weil er betrunken war.

Damit nicht genug: Als er auf der Suche nach einer Toilette durch eine Sicherheitstür auf das Rollfeld laufen wollte, wurde er festgenommen. Nach seiner Ausnüchterung fuhr er mit dem Taxi in seine Heimat Baden-Württemberg. Er habe schon so viel Geld in den Sand gesetzt, da spielten Taxikosten auch keine Rolle mehr, sagte er. Ihm droht eine Strafe bis zu 10.000 Euro.

(SN, Dpa)