Weinstein in Los Angeles zweier Sexualverbrechen beschuldigt

Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist jetzt auch in Los Angeles wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen formal beschuldigt worden. Der 67-Jährige soll im Februar 2013 eine Frau vergewaltigt und nur einen Tag später eine andere Frau sexuell attackiert haben. Just am Montag hatte in New York in zwei anderen Fällen ein Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul begonnen.

SN/APA (GETTY)/DAVID DEE DELGADO Der einst mächtige Studioboss Weinstein steht nun vor Gericht