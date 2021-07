Weinstein wegen Sexualstraftaten in Los Angeles angeklagt

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schon eine langjährige Haftstrafe absitzt, ist am Mittwoch in Los Angeles wegen weiterer Sexualstraftaten angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft geht es um Vorwürfe von fünf Frauen, darunter Vergewaltigung, in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Weinstein habe vor Gericht auf nicht schuldig plädiert, teilte die Behörde mit. Er muss Ende Juli wieder vor Gericht erscheinen.

SN/APA/AFP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ Weinstein wird nun auch an der US-Westküste der Prozess gemacht