Weinsteins Kaution nach Bewährungsauflagen-Verstoß erhöht

Knapp einen Monat vor dem Prozess gegen Harvey Weinstein muss der frühere Filmmogul eine höhere Kaution hinnehmen, um auf freiem Fuß zu bleiben. Nachdem die Staatsanwälte zahlreiche Verstöße Weinsteins beim Tragen der elektronischen Fußfessel moniert hatten, entschied das Gericht in New York Medienberichten zufolge am Mittwoch, Weinstein eine Kaution von fünf Millionen Dollar aufzuerlegen.

SN/APA (AFP/GETTY)/David Dee Delgad Weinstein wurde eine Kaution von fünf Millionen Dollar auferlegt