Weiße Trüffel in Italien für 130.000 Euro versteigert

Ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 130.000 Euro für eine weiße Trüffel, bestehend aus zwei Knollen von jeweils einem Kilo gezahlt. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im Piemont gilt als die exklusivste ihrer Art. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt, darunter auch aus Wien, mit.

BILD: SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Trüffel-Messe in Alba