Weißer Hai griff Schwimmerin in Australien an

Ein Weißer Hai hat vor einem Strand bei Sydney eine Schwimmerin angegriffen. Die 55 Jahre alte Frau habe schwere Verletzungen erlitten, teilten Rettungskräfte mit. Dies sei die erste bestätigte Hai-Attacke in der Region seit 25 Jahren gewesen, sagte die Bürgermeisterin von Randwick City, Lindsay Shurey, am Samstag.

Der Hai hatte die Schwimmerin am Little-Congwong-Strand am Freitagabend ins rechte Bein gebissen. "Sie hatte großes Glück, dass sie ihr Bein noch hat", sagte Shurey. Experten stellten anhand der Bisswunde fest, dass es sich um einen Weißen Hai gehandelt haben musste. Congwang ist einer von mehreren kleinen Stränden in La Perouse, einem Vorort etwa 14 Kilometer vom Stadtzentrum von Sydney entfernt. Die Strände wurden nach dem Angriff geschlossen.

Einer neuen Studie zufolge leben etwa 5.500 Weiße Haie in den Gewässern vor der Ostküste Australiens. Die in Australien unter Schutz stehenden Tiere können bis zu sechs Meter lang werden. Wissenschaftern zufolge jagen sie - im Gegensatz zum ihrer Darstellung im Film - nicht gezielt Menschen.

(Apa/Dpa)