Weiter Aufräumarbeiten nach Hauseinsturz in Deutschland

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gehen die Aufräumarbeiten und polizeilichen Ermittlungen an der Unglücksstelle weiter. Mit schwerem Gerät müssen Technisches Hilfswerk und Feuerwehr die Trümmer nach und nach vorsichtig wegräumen. Die Kriminalpolizei des Märkischen Kreises hatte am Samstag die Leitung der Ermittlungen übernommen, nachdem feststand, dass sich keine vermissten Personen mehr unter den Trümmern befanden.

SN/APA/dpa/Bjoern Braun Von dem Haus blieb nicht mehr viel übrig