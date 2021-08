Weiter starke Regenfälle und Überschwemmungen in Japan

Die sintflutartigen Regenfälle in Japan erfassen immer weitere Gebiete. Auch im Großraum Tokio wurden am Sonntag Zehntausende Haushalte von den Behörden aufgerufen, sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Ganze Ortschaften auf der schwer betroffenen südwestlichen Hauptinsel Kyushu stehen unter Wasser. In der Präfektur Saga war ein Krankenhaus von den Wassermassen eingeschlossen, die Patienten mussten in höhere Stockwerke gebracht werden.

SN/APA (JIJI Press)/STR Japan wird von Überschwemmungen heimgesucht