Weitere Erdstöße in Kroatien - Bevölkerung in Angst

Nach dem verheerenden Erdbeben in Kroatien vom Dienstagnachmittag haben Mittwochfrüh zwei weitere Erdstöße das Gebiet um die Kleinstädte Sisak und Petrinja erschüttert. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärken mit 4,8 und 4,6 an. Die Epizentren lagen erneut rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. Von neuen Opfern wurde zunächst nichts bekannt. Das Beben hatte am Dienstag mindestens sieben Menschenleben gefordert, es gab zahlreiche Verletzte.

SN/APA (AFP)/DAMIR SENCAR Die Aufräumarbeiten sind am Laufen