Weitere Evakuierungen wegen Überschwemmungen in Australien

Wegen anhaltender Überflutungen nach tagelangem Starkregen an Australiens Ostküste müssen in der Millionen-Metropole Sydney nach Behördenangaben Tausende weitere Menschen evakuiert werden. "Dies sind sehr, sehr ernst zu nehmende und sehr schwere Stürme und Überschwemmungen, und wir haben es mit einem sehr komplexen Wettersystem zu tun, es stellt uns auf die Probe", sagte Regierungschef Scott Morrison dem Radiosender "2GB" am Montag.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Überflutungen nach tagelangem Starkregen