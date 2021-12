Weitere Leichen nach Explosion auf Sizilien entdeckt

Nach der schweren Explosion, die am Samstagabend auf Sizilien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht, erhöht sich die Opferbilanz in der Ortschaft Ravanusa. Weitere vier Leichen wurden unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes entdeckt. Damit stieg die Zahl der Toten auf sieben. Weitere zwei Vermisste werden noch gesucht, berichteten italienische Medien am Montag.

SN/APA/Vigili del Fuoco/VIGILI DEL Die Explosion machte 100 Menschen obdachlos