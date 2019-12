Weitere Tote bei Buschbränden in Australien befürchtet

Die Buschbrände im Südosten Australiens nehmen immer dramatischere Ausmaße an und haben inzwischen mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Am Montag starb ein Feuerwehrmann in einem Feuer-Tornado, zudem meldeten die Behörden am Dienstag sieben Menschen als vermisst. Im Bundesstaat Victoria flüchteten Tausende Urlauber an den Strand, um Schutz vor dem herannahenden Flammenmeer zu suchen.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Hitze und Wind begünstigen die Buschbrände