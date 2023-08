Weitere Tote nach Regenfällen in Peking

In der chinesischen Hauptstadt Peking sind nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Nachdem am Montag zunächst von zwei Opfern die Rede gewesen war, berichteten die Staatsmedien am Dienstag von mindestens elf Toten. Zudem wurden 27 Menschen vermisst.

BILD: SN/APA/CNS/- Sturm 'Doksuri' brachte enorme Regenmengen