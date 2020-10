Weitere Vorwürfe gegen Harvey Weinstein in Los Angeles

Gegen den früheren Film-Mogul Harvey Weinstein (68) sind in Kalifornien weitere Vorwürfe von Sexualstraftaten erhoben worden. Zwei Frauen, die nicht namentlich genannt wurden, haben Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Übergriffe in Hotels in Beverly Hills vorgebracht, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Freitag mit.

SN/APA (AFP/Getty)/POOL Neue Beschuldigungen wegen sexueller Übergriffe