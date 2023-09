Weiterer Alpinist in Pakistan gestorben

Rund einen Monat nach dem dramatischen Tod eines Bergträgers am K2 ist es in Pakistan erneut zu einer Tragödie an einem Berg gekommen. Ein russischer Bergsteiger verunglückte tödlich bei der Besteigung des Gasherbrum IV in der Provinz Gilgit-Baltistan im Norden des Landes, wie Behörden und der zuständige Touranbieter berichteten. Er habe mit einem Landsmann versucht, den Gipfel des fast 8.000 Meter hohen Bergs ohne Sauerstoff, Bergträger und Fixseil zu erreichen.

BILD: SN/APA/JOE STENSON Bergsteiger im Karakoram-Gebirge (Symbolbild)