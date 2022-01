Weiterer "großer" Ausbruch des Unterwasser-Vulkans in Tonga

Zwei Tage nach dem verheerenden Ausbruch eines Unterwasser-Vulkans in Tonga im Südpazifik hat eine Überwachungsstation in Australien eine weitere "große Eruption" festgestellt. Der jüngste Ausbruch sei Sonntagabend um 23.10 Uhr MEZ registriert worden, teilte das Warnzentrum Darwin Volcanic Ash Advisory Centre mit. Auch das Pazifische Tsunami-Warnzentrum teilte mit, es habe große Wellen in dem Gebiet entdeckt.

SN/APA/AFP/MARY LYN FONUA Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai gibt keine Ruhe