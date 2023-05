Weiteres Mädchen stirbt nach Schüssen in Belgrader Schule

Fast zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen in einer Schule in Belgrad ist die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen. Nach Angaben des serbischen Staatsfernsehens erlag ein weiteres Mädchen am Montag ihren schweren Kopfverletzungen. Ihr Alter nannte der Sender nicht.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC Inzwischen zehn Todesopfer nach Angriff am 3. Mai