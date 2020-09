Weiteres Sturm-Todesopfer in Griechenland gefunden

Die schweren Stürme in Griechenland haben ein weiteres Opfer gefordert. Am Sonntag in der Früh entdeckte die Feuerwehr in der Region Thessalien nahe der Stadt Karditsa einen 62-Jährigen in den Trümmern seines Hauses. Die Zahl der Toten beläuft sich damit auf drei, es werden immer noch Menschen vermisst oder sind in ihren Häusern eingeschlossen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Wirbelsturm "Ianos" und ein weiteres Sturmtief über der Nordägäis hatten am Freitag und Samstag in weiten Teilen Griechenlands schwere Schäden verursacht. Mehr als 600 Menschen wurden von Rettungskräften aus Wohnungen befreit oder anderweitig gerettet. Quelle: Apa/Dpa