"Welt der Kacke": Schweizer Museum widmet sich Tierkot

Wie man auch bei einem eigentlich unappetitlichen Thema faszinierende Facetten entdecken kann, das zeigt ein Museum in der Schweiz: "Willkommen in der Welt der Kacke" - so lädt das Haus der Natur in Montorge oberhalb von Sitten im Kanton Wallis ab Mittwoch zu seiner Ausstellung "Crotte alors!" - "So ein Mist!" ein.

SN/APA (dpa)/Marc Müller Was ganze Kinderbücher füllen kann, klappt sicher auch als Ausstellung