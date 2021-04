Welt nähert sich höchster Infektionsrate in der Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über den Anstieg der weltweit gemeldeten Corona-Infektionen und Todesfälle. "Die Zahl neuer Fälle pro Woche hat sich in den vergangenen zwei Monaten fast verdoppelt", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. "Wir nähern uns der höchsten Infektionsrate, die wir bisher in dieser Pandemie gesehen haben." Die bisher höchste Rate gab es laut WHO gegen Ende 2020.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI WHO besorgt über Anstieg der Zahlen