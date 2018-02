Weltberühmter Karneval von Rio de Janeiro hat begonnen

Mit der traditionellen Schlüsselübergabe an die Feierwütigen hat der Karneval von Rio de Janeiro begonnen. Ein Vertreter der Stadtverwaltung übergab den glitzernden Schlüssel am Freitag an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals. "Ich erkläre den Karneval offiziell für eröffnet", rief dieser, gekleidet in ein blaues Kostüm und begleitet von der Karnevalskönigin und zwei Prinzessinnen.

SN/APA (AFP)/MAURO PIMENTEL König Momo mit dem Schlüssel zur Stadt