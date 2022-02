Weltgrößter geschliffener Diamant um 3,8 Mio versteigert

Der größte geschliffene Diamant der Welt ist für 3,8 Millionen Euro versteigert worden. Der 555,55 Karat schwere schwarze Stein mit dem Namen "The Enigma" wechselte am Mittwoch auf einer Online-Versteigerung den Besitzer, wie das Londoner Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Der seltene Stein, ein sogenannter Karbonado, war vor kurzem erstmals öffentlich in Dubai, Los Angeles und London ausgestellt worden.

Sein nicht genannter Besitzer hatte das im Guinness-Buch der Rekorde eingetragene Juwel in den vergangenen 20 Jahren nie gezeigt. "The Enigma" wurde von Experten so geschliffen, dass er 55 Facetten und die Form des handflächenförmigen Hamsa-Symbols hat, das in der Golfregion für Macht und Schutz steht. Experten vermuten, dass der seltene schwarze Diamant vor mehr als 2,6 Milliarden Jahren durch den Einschlag eines Meteoriten oder Asteroiden auf der Erde entstand. Sotheby's hatte den Diamanten vor der Auktion als "kosmisches Wunder" angepriesen. "Der Preis von 'Enigma' hat nicht ganz intergalaktische Dimensionen erreicht. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass 'Enigma' ein Diamant ist, der seinesgleichen sucht", sagte Tobias Kormind, Geschäftsführer von Europas größtem Online-Juwelier, Mayfair.