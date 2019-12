Weltmeere laut Greenpeace-Report im Klimateufelskreis

Die maritime Artenvielfalt ist entscheidend im Kampf gegen die Klimakrise. Gleichzeitig sind die Meere und Meerestiere von der Klimakrise massiv betroffen - ein Teufelskreis mit verheerenden Schneeballeffekten. Dies geht aus dem Report "30x30: In Hot Water: The Climate Crisis And The Urgent Need for Ocean Protection" der Umweltschutzorganisation Greenpeace hervor.

SN/APA (AFP)/MARCO LONGARI Meere und deren Bewohner sind massiv von der Klimakrise betroffen