Weltrekord im Eisverteilen in Deutschland

Einen Weltrekord im Verteilen von Eis hat die IG Metall Wolfsburg am Samstag aufgestellt. Innerhalb von 75 Stunden haben Hunderte Helferinnen und Helfer in Niedersachsen 75.000 Portionen Eis verschenkt, wie der Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland, Olaf Kuchenbecker, am Samstag bestätigte. Er überreichte der Gewerkschaft die Weltrekordurkunde für die "meisten in 75 Stunden verteilten Eiscreme-Portionen".

SN/APA/Julian Stratenschulte In Niedersachsen 75.000 Portionen verschenkt