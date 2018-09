Weltrekord in Vorarlberg: 255 kg Käse mit 2 Fingern gehoben

Ein Weltrekordversuch im Heben von schweren Lasten mit Fingerkraft ist am Samstag in Schwarzenberg in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) geglückt.

Der Deutsche Norbert Klier hob anlässlich der Schwarzenberger Käseprämierung einen 255 Kilogramm schweren Bregenzerwälder Bergkäse mit zwei Fingern drei Sekunden lang in die Höhe, teilte das Tourismusbüro Schwarzenberg mit. Der bisherige Weltrekord lag bei 254 Kilogramm. Bereits beim ersten Versuch sei der Weltrekord gelungen, hieß es. Im nächsten Jahr will Klier nach Schwarzenberg zurückkehren und sich seinen Herausforderern stellen. Quelle: APA