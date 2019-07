Weltweit fehlt Hilfe bei Tabak-Ausstieg

In ihrem neuen Welt-Tabak-Bericht bemängelt die WHO in vielen Ländern die fehlenden Hilfen zur Entwöhnung. In Österreich hapere es an strengen Vorgaben für rauchfreie öffentliche Räume.

SN/APA (dpa/Archiv)/Robert Schlesin Acht Millionen Menschen sterben jährlich durch Tabak