Weltweit landen laut UNO 17 Prozent der Lebensmittel im Müll

Rund 17 Prozent der verkauften Lebensmittel weltweit sind einem UNO-Bericht zufolge 2019 im Müll gelandet. Das seien 931 Millionen Tonnen Lebensmittel, die in den Mistkübeln von Privatwohnungen, Restaurants, Geschäften und anderen Essensanbietern endeten, hieß es in dem am Donnerstag vom UN-Umweltprogramm (UNEP) veröffentlichten Bericht. Dies entspreche etwa 23 Millionen voll beladener Lastwagen, oder auf Verbraucherebene 121 Kilogramm Lebensmittelabfall pro Erdenbürger.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Lebensmittelverschwendung ist ein trauriges Phänomen unserer Zeit