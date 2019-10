Weltweit teuerster Parkplatz wechselt in Hongkong Eigentümer

12,5 Quadratmeter um knapp 900.000 Euro: So viel Geld hat ein Unbekannter in der chinesischen Finanzmetropole Hongkong für einen Parkplatz in einem Geschäftsgebäude gezahlt. Der Abstellplatz in der Exekutive-Zone (Vorstandsbereich) des 73 Stockwerke hohen Bürohochhauses "The Center" sei damit der weltweit teuerste, berichtete die Zeitung "South China Morning Post".

SN/APA (AFP)/ISAAC LAWRENCE Hochhaus "The Center" in Hongkong